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БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"
14.04.2021 15:00
На Донбассе сепаратисты осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское. Пограничникам удалось вовремя выявить и изолировать боеприпас, сообщает Госпогранслужба Украины.
Вражеский беспилотник был обнаружен рано утром во вторник, 13 апреля. Он направлялся к КПВВ Майорское, где совершил дистанционное минирование местности.
"В том числе установив одну противопехотную мину ПОМ-2 непосредственно в пределах контрольного пункта въезда-выезда Майорское… Через контрольный пункт передвигаются жители прифронтовых населенных пунктов, безопасность которых и была поставлена под угрозу пророссийскими боевиками", - говорится в сообщении ГПУ.
Инженерно-саперное подразделение ВСУ обезвредило мину.
Теги: сепаратисты, беспилотник, Майорск, КПВВ
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