В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине

14.04.2021 13:00

Оккупационные власти ОРДО объявили о проведении в Донецке 22-23 апреля так называемого "международного форума" под названием "Единство русских: защита прав и свобод". Об этом сообщили в "Русском центре", функционирующем на неподконтрольной территории Донецкой области, передает ОстроВ.

«Форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении последних 30 лет», – сказано в сообщении.

Центральным событием "форума" станет презентация "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины".