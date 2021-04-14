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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине

14.04.2021 13:00
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В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине

Оккупационные власти ОРДО объявили о проведении в Донецке 22-23 апреля так называемого "международного форума" под названием "Единство русских: защита прав и свобод". Об этом сообщили в "Русском центре", функционирующем на неподконтрольной территории Донецкой области, передает ОстроВ.
«Форум посвящен анализу положения русских, проживающих на Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении последних 30 лет», – сказано в сообщении.
Центральным событием "форума" станет презентация "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины".



Теги: Донецк, защита, форум, русский
 
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