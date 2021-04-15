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Архив - Донецкая область

Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа

15.04.2021 08:00
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Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на распределение газа компании Донецкоблгаз за нарушение законодательства и злоупотребления при поставках природного газа. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
В начале марта Донецкоблгаз прекратил поставки газа Донецктеплокоммунэнерго, поставщику тепла для Донецкой области, ссылаясь на долги компании. Нафтогаз и правительство призвало Донецкоблгаз срочно возобновить поставки газа.
После проверки предприятия, инициированной Оператором ГТС, НКРЭКУ приняла решение аннулировать лицензию Донецкоблгаза с 1 августа 2021 года.
До 1 августа госрегулятор выдаст лицензию новой компании, которая заменит Донецкоблгаз.



Теги: закон, нарушение, лицензия, Донецкоблгаз
 
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