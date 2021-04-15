ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом

15.04.2021 13:00

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности доставили на неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарную помощь весом 18 тонн, сообщается в Twitter организации.

Пять грузовиков перевозили оборудование для лечения и профилактики от COVID-19 и других вирусных заболеваний. Автомобили проследовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».