В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»

15.04.2021 15:00

Сложности при совершении звонков возникли сегодня утром у абонентов мобильного оператора "Феникс" из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в "минсвязи ДНР".

"Республиканский оператор связи "Феникс" фиксирует аварийную ситуацию на сети, в связи с чем некоторые абоненты испытывают сложности с дозвоном", — говорится в сообщении.

Как уточнили в свою очередь сотрудники оператора, сбой произошел в системе оплаты. Проблему обещают решить в ближайшее время.