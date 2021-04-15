Последние новости раздела
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15:00
- ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня09:00
- Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа08:00
- На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов16:00
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"15:00
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине13:00
- В МинВОТ запустили горячую линию11:00
- В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»10:00
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»
15.04.2021 15:00
Сложности при совершении звонков возникли сегодня утром у абонентов мобильного оператора "Феникс" из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в "минсвязи ДНР".
"Республиканский оператор связи "Феникс" фиксирует аварийную ситуацию на сети, в связи с чем некоторые абоненты испытывают сложности с дозвоном", — говорится в сообщении.
Как уточнили в свою очередь сотрудники оператора, сбой произошел в системе оплаты. Проблему обещают решить в ближайшее время.
Теги: мобильная связь, проблемы, Феникс
Читайте также:
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью
- В Донецкой области возникли проблемы со связью в связи с техническими работами Vodafone
- Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone
- Власти «ДНР» и «ЛНР» грабят простых людей с помощью «Феникса»
- В Китае запустили первый спутник мобильной связи (ВИДЕО)
- Продавать «симки» по паспортам хотят в Украине
- На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров17:00
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15:00
- ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня09:00
- Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа08:00
- На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов16:00
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"15:00
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине13:00
- В МинВОТ запустили горячую линию11:00
- В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»10:00
- На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров17:00
- Украина предложила Израилю помощь в клинических испытаниях COVID-вакцины16:00
- В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15:00
- СНБО проведет закрытое совещание по Донбассу14:00
- ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом13:00
- В Украине за два дня сделали лишь 213 прививок вакциной Sinovac12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля11:00
- В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)10:00
- Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня09:00
- Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа08:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
- БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"
- Байден провел телефонный разговор с Путиным
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок
- В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор
- В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом