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Архив - Донецкая область

В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»

15.04.2021 15:00
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В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»

Сложности при совершении звонков возникли сегодня утром у абонентов мобильного оператора "Феникс" из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в "минсвязи ДНР".
"Республиканский оператор связи "Феникс" фиксирует аварийную ситуацию на сети, в связи с чем некоторые абоненты испытывают сложности с дозвоном", — говорится в сообщении.
Как уточнили в свою очередь сотрудники оператора, сбой произошел в системе оплаты. Проблему обещают решить в ближайшее время.



Теги: мобильная связь, проблемы, Феникс
 
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