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В Кремле заявили об улучшении ситуации на Донбассе
16.04.2021 15:00
Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе уменьшилось, заявил в пятницу, 16 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал он.
Теги: Донбасс, Кремль, режим тишины
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