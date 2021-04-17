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16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком
17.04.2021 13:00
Почти триста человек воспользовались в минувшую пятницу гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"С 09:00 до 17:00 16 апреля функционировал на въезд и выезд ППТК "Еленовка". На территорию ДНР запущено 23 транспортных средства, 126 человек, на территорию Украины выпущено 36 транспортных средств, 168 человек", — сказано в сообщении.
По данным "ведомства", за оказанием помощи к спасателям обратились 11 человек, один из них нуждался в медицинской помощи.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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