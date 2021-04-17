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В Донецке приостановят движение трамваев по маршруту №1
17.04.2021 17:00
В неподконтрольном Украине Донецке будет остановлено движение трамваев по маршруту №1 «ДМЗ — Ж/д вокзал», сообщает Интернет-издание «ДонПресс».
По словам незаконного «мэра» Донецка Алексея Кулемзина, движение остановят по причине проведения ремонтных работ трамвайного пути.
«В связи с проведением работ по ремонту трамвайного пути на участке «пр. Мира — пр. Титова», в период с 21:00 17 апреля до 6:00 18 апреля будет приостановлено движение трамваев по маршруту общего пользования №1 «ДМЗ — Ж/д вокзал», - проинформировал он.
Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, железнодорожный вокзал, ДМЗ
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