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Боевики ОРДЛО обстреляли из минометов частный сектор Зайцево (ВИДЕО)
18.04.2021 09:00
Подразделения сепаратистов на востоке Украины в субботу, 17 апреля, обстреляли из 120 мм минометов частный сектор в поселке Зайцево, сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.
По данным украинских бойцов, противник открыл огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов после 18:00. При этом две мины упали возле домов по улице Журавского 23 и 24.
Обошлось без пострадавших.
Как отметили в ОГШБр, никаких военных объектов или военнослужащих в этих жилых домах не было.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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