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В Раду подан законопроект об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
18.04.2021 15:00
Народный депутат Муса Магомедов подал в парламент на регистрацию законопроект, который отменяет штрафы для людей из временно оккупированной территории при пересечении границы между Россией и Украиной. Об этом Магомедов сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Он отметил, что соавторами документа являются депутаты практически всех фракций. Под этим проектом поставили свои подписи 18 народных депутатов Украины.
"Теперь законопроект должен пройти профильный комитет, после чего включен в повестку дня сессии ВР и проголосован в зале", - написал Магомедов.
Теги: законопроект, штраф, граница, Муса Магомедов, ОРДЛО
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