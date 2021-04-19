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Архив - Донецкая область

На Донетчине стартовала общеобластная онлайн-ярмарка вакансий

19.04.2021 12:00
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На Донетчине стартовала общеобластная онлайн-ярмарка вакансий

С 19 по 23 апреля в Донецкой области пройдет общеобластная ярмарка вакансий «Открываем новые горизонты вместе!», сообщает Донецкая областная служба занятости.
Ярмарка проводится для ускорения трудоустройства незанятого населения, оперативного удовлетворения потребностей работодателей в кадрах, повышения уровня информированности населения об услугах и возможностях службы занятости.
Ярмарка пройдет в каждом городе и районе региона в дистанционном формате с помощью сервиса ZOOM. В этом году по каждому центру будут представлены 3-х онлайн локации:
1. «Открытый диалог», где участники пообщаются с работодателями и ознакомятся с актуальными вакансиями;
2. «Сознательный выбор - профессиональный успех», где участники получают консультации по профориентации от специалистов центров занятости;
3. «Новые возможности», где участников проинформируют о профессиональном обучении в учреждениях образования региона, в том числе в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.
Прямая трансляция будет осуществляться на официальной странице Донецкой областной службы занятости в Facebook (bit.ly/3tgUifw) 19-23 апреля с 10:00 до 14:00.



Теги: вакансии, центр занятости, ярмарка
 
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