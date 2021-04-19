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Архив - Донецкая область

Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе

19.04.2021 10:00
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook
В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг осуществил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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