В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»

19.04.2021 15:00

В ОРДО ввели в обращение марку и конверт из новой филателистической серии «Легенды отечественного автопрома» с изображением ВАЗ-2101, сообщают местные СМИ.

«ГП «Почта Донбасса» вводит в обращение художественные марки, конверт и штемпель первого дня, посвященные легенде отечественного автопрома – автомобилю ВАЗ-2101 «Жигули»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на художественных почтовых марках № 242, № 243, № 244, № 245, № 246, № 247, объединенных в малый лист, изображены первые шесть автомобилей ВАЗ-2101, сошедшие с конвейера Волжского автозавода 19 апреля 1970 года. Как известно, это были два синих и четыре вишневых седана.