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Архив - Донецкая область

Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания

19.04.2021 08:00
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Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания

19 апреля 2021г. с 02:00 до 12:00 в ОРДО будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщили в так называемом «минсвязи».
"На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории ДНР", - говорится в сообщении.



Теги: телевидение, радио, профилактика, ОРДО
 
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