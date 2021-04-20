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19 апреля гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались почти 190 человек
20.04.2021 12:00
Сто восемьдесят семь человек пересекли линию разграничения 19 апреля через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 16 транспортных средств, 64 человека. На территорию Украины выпущены 28 транспортных средств, 123 человека", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ОРДО
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