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Архив - Донецкая область

Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн продуктов

20.04.2021 09:00
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Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн продуктов

19 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составил более 120 тонн".



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ
 
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