Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию

20.04.2021 08:00

В понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как отмечается, главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По информации украинской делегации в ТКГ, все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", – говорится в сообщении.

Сообщается, что конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на 20 апреля в 10:00.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что у украинской стороны есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня.

Как отмечается, речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Кроме того украинская сторона предложила сделать обязательными встречи рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов, если на Донбассе из-за обстрелов гибнут люди.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.