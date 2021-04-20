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Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО
Жители ОРДЛО могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор).
15 апреля 2021 года вступили в силу ряд ограничений для лиц, въезжающих в Россию на любом виде транспорта через государственную границу, введенные с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Ограничениями, в частности, предусмотрено, что каждый обязан до въезда в РФ заполнить на портале Госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля, в течение трех календарных дней со дня въезда в Россию сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал Госуслуг, до получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания. Но!
«Положения указанных распоряжений Правительства Российской Федерации не применяются в отношении <...> граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации и граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в тексте документа.
Теги: Россия, граница, правила, ОРДЛО
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