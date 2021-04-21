В Донецке объявили о завершении отопительного сезона

21.04.2021 11:00

Отключение жилых домов от услуги централизованного отопления официально произведено в Донецке в связи с потеплением. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин.

«В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 °С на протяжении более трех суток, с 20 апреля произведено отключение потребителей города Донецка от системы централизованного теплоснабжения», – сказал Кулемзин.

При этом в целом ряде населенных пунктов ОРДО отопление еще не прекратили.