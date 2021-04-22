Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы

22.04.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы

В ОРДО работники "Харцызского трубного завода" и химзавода "Стирол" получили от оккупантов пакеты с дешевыми продуктами вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс.
Гуманитарная помощь была выделена Общественным Движением "Донецкая Республика" по ходатайству работников проедприятий в связи с задержками в выплате заработной платы.
"Вы — настоящие профессионалы своего дела, люди с активной гражданской позицией, и именно благодаря вашему труду наша "республика" живет и процветает. Спасибо за ваш труд и ваше усердие", — сказали трудящимся.



Теги: зарплата, Стирол, продукты, ОРДО, Харцизск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх