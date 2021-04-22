В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто

22.04.2021 15:00

Во дворе многоэтажки в Кировском районе оккупированного Донецка взорвался автомобиль. Об этом в четверг, 22 апреля сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Сегодня ночью на Жарикова, 25 "Жигули" взорвались, крыша улетела к следующему подъезду", - говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших и причинах ЧП отсутствует.