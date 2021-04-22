В ОРДО не собираются отменять пропуска на "республиканский курорт" Седово

22.04.2021 12:00

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в этом году отдыхающих в Седово снова будут пускать по специальным разрешениям, сообщает сайт novosti.dn.ua.

«На самом деле это вопрос безопасности, потому что там близка линия соприкосновения и возможны разного рода провокации. Поэтому меры безопасности там применяются», – сказал Пушилин в интервью российскому госканалу RT.

Он уверяет, что в прошлом году уже «была выработана система, когда заранее люди подавали обращения и могли спокойно попасть в Седово».

При этом Пушилин признает, что «люди соскучились по беспрепятственному проезду, как это было раньше».

«Но увы, сейчас еще военные действия не закончены, поэтому мы ориентируемся пока на такие не очень приемлемые для людей ограничения», – добавил Пушилин.

По его словам, совместно с «МВД ДНР» «прорабатываются механизмы» упрощения проезда, поскольку на отдых в Седово приезжают также жители Луганска и других контролируемых «ЛНР» территорий.