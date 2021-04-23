На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ

23.04.2021 11:00

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об том сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, неподалеку поселков Пивденне и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82- и 120-мм калибров, а возле Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-мм калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.