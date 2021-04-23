- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ11:00
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов09:00
- В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто15:00
- Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы14:00
- В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"13:00
- В ОРДО не собираются отменять пропуска на "республиканский курорт" Седово12:00
- Представители Сеймов Литвы и Польши посетили линию разграничения на Донбассе09:00
В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия
С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Радио Свобода.
Из этого количества 33 военнослужащих погибли "при боевой обстановке", уточнили в ВСУ.
Вооруженные силы предоставили дополнительно такие данные о потерях по состоянию на 20 апреля:
- в апреле 2021 погибших (умерших) 17 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;
- в марте 2021 погибших (умерших) - 13 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;
- в течение 2021 погибших (умерших) - 49 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 29 человек.
Теги: Донбасс, погибший, Министерство обороны, перемирие, ООС
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб
- Минобороны: "Хорошо подготовленные диверсанты сбили два вертолёта, есть погибшие"
- На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб
- В мариупольском поселке сгорел дом вместе с хозяйкой (ФОТО)
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину11:30
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ11:00
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов09:00
- При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих08:00
- В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто15:00
- Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля11:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины (ВИДЕО)09:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля12:00
- Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину11:30
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ11:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто
- Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы
- На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка
- СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"
- В ОРДО не собираются отменять пропуска на "республиканский курорт" Седово
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию
- Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»
- В Донецке объявили о завершении отопительного сезона
- В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"
- Кабмин продлил карантин и принял Национальный план вакцинации