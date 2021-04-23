В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия

23.04.2021 14:00

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

Из этого количества 33 военнослужащих погибли "при боевой обстановке", уточнили в ВСУ.

Вооруженные силы предоставили дополнительно такие данные о потерях по состоянию на 20 апреля:

- в апреле 2021 погибших (умерших) 17 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;

- в марте 2021 погибших (умерших) - 13 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 9 человек;

- в течение 2021 погибших (умерших) - 49 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке - 29 человек.