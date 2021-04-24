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Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля
24.04.2021 13:00
227 человек проследовали накануне через гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте въезда и выезда "Еленовка". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 21 транспортное средство, 88 человек. На территорию Украины выпущено 34 транспортных средства, 139 человек", – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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