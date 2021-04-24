Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"

24.04.2021 10:00

Вчера с визитом в район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг. Об этом информирует пресс-центр ОС.

Во время своей поездки посол посетил контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомился с работой КПВВ, созданной инфраструктурой, которая улучшает условия пересечения линии разграничения. Также дипломат был проинформирован о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения.

В Мариуполе состоялась встреча посла с заместителем командующего операции Объединенных сил. Генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил дипломата с обстановкой, на линии разграничения в текущем году.

Посол Тиберг заверил, что правительство Швеции "поддерживает Украину в этой нелегкой войне".