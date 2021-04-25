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В ОРДЛО пропала связь Vodafone
25.04.2021 13:00
Сегодня утром, 25 апреля, в оккупированном Луганске и регионе пропала связь украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
При попытке набрать абонента телефон сбрасывает вызов. У многих, на телефонах, сеть «Водафон» вообще не отображается.
«МТС не работает», «Никому дозвониться на Водафон не могу», «Что опять с Водафоном»? — пишут люди.
Масштаб и причина сбоя связи украинского мобильного оператора Vodafone на территории Луганска и в регионах, пока неизвестны. О подобных проблемах сообщают и жители ОРДО.
Теги: Vodafone, ОРДЛО, проблемы
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