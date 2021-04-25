Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДЛО пропала связь Vodafone

25.04.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДЛО пропала связь Vodafone

Сегодня утром, 25 апреля, в оккупированном Луганске и регионе пропала связь украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
При попытке набрать абонента телефон сбрасывает вызов. У многих, на телефонах, сеть «Водафон» вообще не отображается.
«МТС не работает», «Никому дозвониться на Водафон не могу», «Что опять с Водафоном»? — пишут люди.
Масштаб и причина сбоя связи украинского мобильного оператора Vodafone на территории Луганска и в регионах, пока неизвестны. О подобных проблемах сообщают и жители ОРДО.



Теги: Vodafone, ОРДЛО, проблемы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх