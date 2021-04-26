Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"

26.04.2021 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента РФ Путина провести переговоры по Донбассу с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к украинским границам. В частности, ввиду обострения агрессии призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил Зеленский.

Кроме того глава государства призвал изменить "минские соглашения" и расширить "нормандскую четверку".

"Я участвую в процессе, который был разработан еще до моего прихода", - сказал Зеленский. По его мнению, "минские соглашения" недостаточно гибкие и не соответствуют сегодняшней ситуации.

Президент сказал, что видит два выхода: или изменить их, или отказаться от них вообще и принять какой-то другой формат мирного урегулирования. При этом Зеленский призвал действовать быстро, потому что "мы ежедневно теряем людей".

Президент Украины также предложил "расширить и углубить" нормандский формат мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечены Франция и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании.