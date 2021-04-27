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214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля
27.04.2021 13:00
Более 200 человек смогли воспользоваться гуманитарным коридором в Еленовке в понедельник, 26 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию "республики" запущено 99 человек и 28 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы выпущено 32 транспортных средства и 115 граждан.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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