214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля

27.04.2021 13:00

Более 200 человек смогли воспользоваться гуманитарным коридором в Еленовке в понедельник, 26 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию "республики" запущено 99 человек и 28 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы выпущено 32 транспортных средства и 115 граждан.