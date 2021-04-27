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Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава
27.04.2021 15:00
Со вчерашнего дня между оккупированными Донецком и Макеевкой, по прежнему руслу реки Кальмиус, горит камыш и сухая трава. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на "МЧС ДНР".
"Макеевка, Красногвардейский р-н, у садового общества"Кальмиус", открытая территория — пожар. В результате пожара уничтожены 1,95 га камыша и сухой травы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что местные жители видят клубы дыма от горения камыша и сухой травы практически из всех районов города.
Теги: Донецк, Макеевка, пожар, трава, ОРДО
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