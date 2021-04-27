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Архив - Донецкая область

«Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля

27.04.2021 17:00
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«Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля

«Ощадбанк» продлил действие платежных банковских карточек внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 июля 2021 года. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба госбанка.
«Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.
В сообщении также напоминается, что «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. «Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении», — отметили в банке.
«Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года», — уточняется в сообщении.



Теги: кредитная карта, Ощадбанк, карантин, срок, ВПЛ
 
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