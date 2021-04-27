Последние новости раздела
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля17:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками16:00
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава15:00
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы14:00
- 214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля13:00
- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин10:00
- Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС09:00
- Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"14:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками
27.04.2021 16:00
Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".
"И у нас есть политическая воля это сделать", - добавил Бойко.
Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением к "миру и восстановлению территориальной целостности государства".
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля17:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками16:00
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава15:00
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы14:00
- 214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля13:00
- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин10:00
- Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС09:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Кабмин сменил главу Нафтогаза17:00
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня15:00
- В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины14:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля11:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками
- Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава
- Стал известен новый тариф на газ для населения
- Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»