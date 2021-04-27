- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозной недвижимости"17:00
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин12:00
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе09:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля17:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками16:00
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава15:00
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы14:00
- 214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля13:00
- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин10:00
В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы
Порядок выплаты единоразовой денежной помощи ко Дню Победы утвердил своим указом №105 "глава ДНР" Денис Пушилин.
В приложении к указу уточняется, что выплата положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также войны с Японией, которые принимали участие в боевых действиях либо проходили службу в военных подразделениях, частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии. Также выплаты полагаются лицам, награжденным медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Лица, относящиеся к перечисленным категориям, получат по 15 тысяч рублей.
Кроме того среди получателей помощи, согласно утвержденному перечню, инвалиды войны, члены семей погибших военнослужащих из числа участников боевых действий, дети партизан и подпольщиков, узники концлагерей и другие. Размер финансовой помощи для этих категорий населения составит от 2300 до 9000 рублей.
Выплата единоразовой денежной помощи будет производиться через "ЦРБ ДНР" и ГП "Почта Донбасса".
Теги: помощь, указ, День Победы, выплаты, ОРДО
- Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка
- Майские выплаты: кто из украинцев может рассчитывать на разовую материальную помощь
- Студентам-переселенцам будет выплачиваться повышенная адресная помощь
- На какие выплаты и помощь могут рассчитывать переселенцы от государства
- Жертвам Голодомора выплатят помощь
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозной недвижимости"17:00
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус14:00
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин12:00
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе09:00
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля17:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками16:00
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава15:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозной недвижимости"17:00
- ФСБ РФ заявила о задержании 16 проукраинских радикалов16:00
- Кабмин утвердил механизм льготного ипотечного кредитования переселенцев15:00
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус14:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин12:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля10:00
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе09:00
- Телеканал "Наш" оштрафовали за эфир с "представителем ЛНР в ТКГ"08:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы
- Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты
- Стал известен новый тариф на газ для населения
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом