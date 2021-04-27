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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы

27.04.2021 14:00
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В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы

Порядок выплаты единоразовой денежной помощи ко Дню Победы утвердил своим указом №105 "глава ДНР" Денис Пушилин.
В приложении к указу уточняется, что выплата положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также войны с Японией, которые принимали участие в боевых действиях либо проходили службу в военных подразделениях, частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии. Также выплаты полагаются лицам, награжденным медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Лица, относящиеся к перечисленным категориям, получат по 15 тысяч рублей.
Кроме того среди получателей помощи, согласно утвержденному перечню, инвалиды войны, члены семей погибших военнослужащих из числа участников боевых действий, дети партизан и подпольщиков, узники концлагерей и другие. Размер финансовой помощи для этих категорий населения составит от 2300 до 9000 рублей.
Выплата единоразовой денежной помощи будет производиться через "ЦРБ ДНР" и ГП "Почта Донбасса".



Теги: помощь, указ, День Победы, выплаты, ОРДО
 
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