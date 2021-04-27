За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин

27.04.2021 10:00

За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

Из минометов 82-мм калибра оккупанты осуществили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников их подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.