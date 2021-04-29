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Архив - Донецкая область

За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин

29.04.2021 12:00
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За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин

За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки российские захватчики дважды осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.
Неподалеку от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Гнутово враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Возле поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.
Неподалеку от Авдеевка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.
Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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