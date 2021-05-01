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Архив - Донецкая область

Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе

01.05.2021 09:00
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Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе

30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк состоялось торжественное открытие Почетных консульств Литовской и Латвийской Республик. Об этом информирует пресс-центр ОС.
На мероприятиях присутствовали председатель Комитета по вопросам внешней политики парламентариев стран Балтии, Чрезвычайные и Полномочные Послы, руководство командования операции Объединенных сил и главы областных государственных администраций.
Во время церемоний открытия было отмечено, что страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и стремлении к вступлению в НАТО и Европейский Союз.



Теги: Латвия, Литва, консульство, открытие
 
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