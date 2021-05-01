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Архив - Донецкая область

В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта

01.05.2021 11:00
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В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта

Так называемая «администрация» неподконтрольного Украине Донецка сообщает, что с 1 мая действующая схема движения городского автобусного маршрута общего пользования №3 «ДС «Центр» — завод «Донецкгормаш» будет изменена на схему движения «ДС «Центр» — завод «Донецкгормаш» — кладбище «Донецкое море». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
«Власти» города сообщили, что с учетом выхода дополнительных автобусов маршрут будет работать по следующему графику:
— первые отправления: от ДС «Центр» — в 06:30, от кладбища «Донецкое море» — в 05:50;
— последние отправления: от «ДС «Центр» — в 19:40, от кладбища «Донецкое море» — в 19.00;
— интервал движения по маршруту: в часы пик — 10 минут, в межпиковое время — 20 минут.
Кроме того, в связи с проведением подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы 4 мая с 06:00 до 13:00 в центре Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в т. ч. муниципального общественного транспорта.
Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:
— ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Садовый;
— ул. Постышева — от пр. Садовый до пр. Театральный;
— бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;
— пр. Комсомольский — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.



Теги: Донецк, праздники, транспорт, май
 
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