В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта

01.05.2021 11:00

Так называемая «администрация» неподконтрольного Украине Донецка сообщает, что с 1 мая действующая схема движения городского автобусного маршрута общего пользования №3 «ДС «Центр» — завод «Донецкгормаш» будет изменена на схему движения «ДС «Центр» — завод «Донецкгормаш» — кладбище «Донецкое море». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

«Власти» города сообщили, что с учетом выхода дополнительных автобусов маршрут будет работать по следующему графику:

— первые отправления: от ДС «Центр» — в 06:30, от кладбища «Донецкое море» — в 05:50;

— последние отправления: от «ДС «Центр» — в 19:40, от кладбища «Донецкое море» — в 19.00;

— интервал движения по маршруту: в часы пик — 10 минут, в межпиковое время — 20 минут.

Кроме того, в связи с проведением подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы 4 мая с 06:00 до 13:00 в центре Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в т. ч. муниципального общественного транспорта.

Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:

— ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Садовый;

— ул. Постышева — от пр. Садовый до пр. Театральный;

— бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;

— пр. Комсомольский — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.