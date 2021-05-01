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Архив - Донецкая область

В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей

01.05.2021 17:00
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В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области на мине подорвались мирные жители. Об этом написал так называемый «мэр» Иван Приходько на своей странице в соцсетях.
По его словам, событие произошло в Никитовском районе города.
«Поселок шахты Гагарина, ул. Ясная. Возле дома 17 во время выпаса домашнего скота в лесопосадке подорвался, предположительно на мине, мужчина 67 лет и женщина. У мужчины состояние тяжелое», - написал Приходько в сообщении.
Позже «мэр» уточнил, что у мужчины, Григория К, 02.01.1954 года рождения, травматическая ампутация стопы, у его жены, Наталии К, 06.04.1956 года рождения, травматическая ампутация ноги.



Теги: Горловка, мина, подрыв, ОРДО
 
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