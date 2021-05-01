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В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда
01.05.2021 15:00
«Депутаты народного совета ДНР» внесли изменения в «законы» «О минимальном размере оплаты труда» (МРОТ) и «Об оплате труда», повысив МРОТ в ОРДО до 7460 рублей. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Известно, что ранее минимальный размер оплаты труда на неподконтрольной Украине части составлял 6065 рублей. «Власти» «республики» сообщили, что рост составил — 23%.
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, ОРДО
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