В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда

01.05.2021 15:00

«Депутаты народного совета ДНР» внесли изменения в «законы» «О минимальном размере оплаты труда» (МРОТ) и «Об оплате труда», повысив МРОТ в ОРДО до 7460 рублей. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Известно, что ранее минимальный размер оплаты труда на неподконтрольной Украине части составлял 6065 рублей. «Власти» «республики» сообщили, что рост составил — 23%.