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Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение
На подконтрольной группировке «ДНР» территории растут долги населения за воду. Только по Донецку они достигли 620 миллионов рублей (около 238,5 миллионов гривен по местному курсу валют). Об этом рассказал «врио директора» предприятия от «ДНР» «Вода Донбасса» Виталий Кижаев в эфире сепаратистского телеканала «Юнион», передает сайт novosti.dn.ua.
Он отметил, что основной потребитель воды – это население, поэтому коммунальщики очень зависят от его платежей.
«Сейчас по Донецку долги – почти 620 миллионов рублей. Платежи населения составляют до 90%, а 10% постоянно недоплачивают, и долги эти постоянно растут», – сказал Кижаев.
По его словам, ситуация с оплатой тех людей, которые проживают в «серой зоне», которые выехали, «уникальная, в связи с теми военными действиями, которые проходят на территории».
«Поэтому отношение к людям, мы стараемся, чтоб было лояльным, проводится реструктуризация долга. Если человек приезжает и показывает подтверждение, что его не было, – ему начисления снимаются. Потому что если он не уведомил, что уезжает, ему все равно будут идти начисления – то ли по прибору учета, то ли по расчету объема воды», – пояснил Кижаев.
Он уточнил, что в каждом городе есть комиссия, которая подтверждает отсутствие человека или иные обстоятельства, выдается справка, которую потом предъявляет абонент. На основании этих документов делают перерасчеты за услуги.
С 15 апреля «ГУП «Вода Донбасса» группировки «ДНР» активизировало работу с должниками.
Контролеры регулярно выявляют утечки воды, о чем сообщают в аварийную службу, а также проводят обследование по абонентам норм водопользования, разносят уведомления о задолженности, предписания о предстоящей поверке счетчиков. Как отмечается, ежемесячно сотрудники «Воды Донбасса» разносят до 90 тысяч уведомлений о задолженности.
По словам работников предприятия, в задолженность могут входить и довоенные, и текущие долги.
При этом должникам предлагают оплатить накопившуюся сумму либо полностью, либо в рассрочку. Если в ближайшее время абонент задолженность не оплачивает, ему могут сократить подачу воды, взыскать долги через «суд». Но прежде, чем отключат воду, неоднократно приносят извещения об этом.
Кроме того, добавляют в «Воде Донбасса», каждый может обратиться для сверки оплаты на предприятие и попросить об индивидуальной реструктуризации задолженности.
Теги: Донецк, долг, население, водоснабжение, ОРДО
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