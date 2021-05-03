- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр13:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр
По инициативе исполняющей обязанности начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной Налоговая Донетчины ввела call-центр по актуальным вопросам, сообщает Восточный вариант.
С 30 апреля жители Донетчины могут получить автоматическое аудио- и смс-уведомление об имеющемся налоговом долге, а по телефону 099-50-800-50 - пообщаться со специалистом налоговой службы; выяснить, какой долг и по каким налогам или сборам считается; причину возникновения, пути его погашения и счета, по которым его можно погасить.
Проверить, есть ли у вас налоговый долг, можно самостоятельно, с помощью электронных сервисов: "Узнай больше о своем бизнес-партнере" на вебпортале ГНС по ссылке, или в "Электронном кабинете плательщика" по вот этой ссылке.
Задолженность можно самостоятельно погасить, используя реквизиты бюджетных счетов, которые размещены на субсайте ГНС в Донецкой области по следующей ссылке.
Теги: задолженность, налоговая инспекция, горячая линия
- Налоговики помогли жителям Донбасса получить более 180 миллионов долгов по зарплате
- Арестованы счета "Донецкметростроя"
- Ринат Ахметов: "Мы вернем мир и благополучие в наш донбасский дом"
- Конфликт Захарченко и Ходаковского - это послание олигарху Ахметову
- Экономика оккупированного Донбасса выглядит как недорогой траурный венок - эксперт
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр13:00
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение17:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки22:01
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне21:46
- Зеленский: Евросоюз должен видеть нас как равноправного партнера21:19
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне
- Индия бьет рекорды по распространению коронавируса
- Президент Польши поможет в деоккупации Крыма
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения