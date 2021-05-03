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Архив - Донецкая область

У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр

03.05.2021 13:00
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У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр

По инициативе исполняющей обязанности начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной Налоговая Донетчины ввела call-центр по актуальным вопросам, сообщает Восточный вариант.
С 30 апреля жители Донетчины могут получить автоматическое аудио- и смс-уведомление об имеющемся налоговом долге, а по телефону 099-50-800-50 - пообщаться со специалистом налоговой службы; выяснить, какой долг и по каким налогам или сборам считается; причину возникновения, пути его погашения и счета, по которым его можно погасить.
Проверить, есть ли у вас налоговый долг, можно самостоятельно, с помощью электронных сервисов: "Узнай больше о своем бизнес-партнере" на вебпортале ГНС по ссылке, или в "Электронном кабинете плательщика" по вот этой ссылке.
Задолженность можно самостоятельно погасить, используя реквизиты бюджетных счетов, которые размещены на субсайте ГНС в Донецкой области по следующей ссылке.




Теги: задолженность, налоговая инспекция, горячая линия
 
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