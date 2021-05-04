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Архив - Донецкая область

На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище

04.05.2021 16:00
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На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище

Сегодня, в 9:50 в населенном пункте. Верхнеторецкое Донецкой области, что находится на линии разграничения, в результате взрыва неизвестного устройства на местном кладбище погиб местный житель, мужчина, 1952 года рождения, сообщает Интернет-издание «ДонПресс».
Сотрудники полиции рассказали, что взрыв произошел в результате самодельного взрывного устройства с минным взрывателем 5 поколения (мини-подрыватель МУФ-5 с каучуковым замедлителем на время).
По словам полицейских, такие устройства встречаются достаточно редко. Специалисты уверены, что данное устройство было установлено несколько дней назад, так как взрыватель еще был не окислен, а осадки в этом районе наблюдались около 3-х дней назад.



Теги: Донбасс, пенсионер, кладбище, подрыв
 
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