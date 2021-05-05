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На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке
05.05.2021 12:00
В ночь с 4 на 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек. Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.
"Город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница. Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных на COVID-19 и пневмонию.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрел, больница
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