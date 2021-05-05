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В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными
05.05.2021 19:00
В самопровозглашенной "ДНР" заявили о получении от украинской стороны списка для обмена пленными, его начали согласовывать. Об этом в среду, 5 мая, заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают ресурсы сепаратистов, передает Корреспондент.net.
Она утверждает, что список передан сепаратистам впервые за полтора года. Он был получен три недели назад.
"В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила Морозова.
Теги: Украина, Донбасс, ОРДО, обмен пленными
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