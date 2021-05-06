На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину

06.05.2021 13:00

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СО УСБУ в Днепропетровской области блокировали незаконные пассажирские и грузовые перевозки с временно оккупированных территорий Украины на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Нелегальный бизнес организовал гражданин Украины, который вместе с сообщниками, в нарушение требований действующего законодательства Украины, осуществлял пассажиро-грузовые перевозки из Украины через территорию РФ на временно оккупированную территорию Украины и обратно. При этом, по оперативной информации, злоумышленники платили "налоги и сборы" в "бюджет" российской оккупационной администрации на временно оккупированной части Донбасса.

По результатам проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий в рамках уголовного производства по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации", внесенного в ЕРДР по материалам сотрудников оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда, правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и собрали необходимую доказательную базу.

"Сегодня, реализуя имеющиеся данные, общей межведомственной группой в составе оперативников Харьковского пограничного отряда и сотрудников СО УСБУ в Днепропетровской области, под процессуального руководства прокуратуры Днепропетровской области и при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГНСУ ДОЗОР, в пункте пропуска "Гоптовка" обнаружены два транспортных средства марки "Опель". На них фигуранты уголовного производства незаконно переместили через государственную границу Украины в закрытом пункте пропуска "Новоазовск" 15 пассажиров", - сказано в сообщении.

Сейчас за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, гражданам грозит административная ответственность, а организатору незаконного бизнеса и его сообщникам уголовная.