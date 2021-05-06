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Архив - Донецкая область

За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ

06.05.2021 10:00
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За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 5 мая, было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.
"Вблизи Водяного оккупанты пять раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. Из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел у Южного. Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Также в штабе добавили, что у Майорска враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новотошковского сепаратисты два раза стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Два раза в районе Новомихайловки и Каменки был обстрел из стрелкового оружия.
У Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде Песок и Гнутово враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов два бойца получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащих - удовлетворительное.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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