Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс

08.05.2021 15:00

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Глава государства примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне. Вместе с Владимиром Зеленским на Луганщину прибыли послы стран «Большой семерки» и ЕС", - говорится в сообщении.