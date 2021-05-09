Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков

09.05.2021 13:00

В результате обстрелов 7 и 8 мая в Марьинке повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя, а также линия электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

«Вчера, 8 мая, в 19.05, российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка» — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. Пострадавших среди местных жителей нет.

Еще один случай обстрела зафиксирован 7 мая, в 18:30. В результате обстрела, были повреждены высоковольтную линию электропередач.

«Оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы... Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм», — отметили в штабе.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.