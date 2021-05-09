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Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков
В результате обстрелов 7 и 8 мая в Марьинке повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя, а также линия электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.
«Вчера, 8 мая, в 19.05, российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка» — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. Пострадавших среди местных жителей нет.
Еще один случай обстрела зафиксирован 7 мая, в 18:30. В результате обстрела, были повреждены высоковольтную линию электропередач.
«Оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы... Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм», — отметили в штабе.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, разрушения
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