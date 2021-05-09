Последние новости раздела
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс15:00
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города13:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела
09.05.2021 09:00
Житель Петровского района неподконтрольного властям Донецка погиб в результате обстрела. Об этом заявили в «представительстве ДНР в СЦКК».
Согласно сообщению, в результате обстрела поселка шахты «Трудовская» по адресу ул. Томская, 10 погиб мирный житель 1939 года рождения.
СММ ОБСЕ еще не подтверждала данную информацию.
Теги: Донецк, гибель, обстрел, житель
Читайте также:
- В результате ночного обстрела Донецка погиб мирный житель
- Евгений Шибалов о горе и чудесах на войне
- Недоброе утро Донецка: после обстрела ранен мирный житель и поврежден газопровод
- Подробности обстрела окраин Донецка: пожар, пострадавший, прямое попадание
- В Донецке обстреляли вертолёт съёмочной группы (ВИДЕО)
- Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)08:00
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс15:00
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города13:00
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку15:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая12:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)08:00
- В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-1917:00
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс15:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города13:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города
- Госсекретарь США прибыл в Киев
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая