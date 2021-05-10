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В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая
10.05.2021 11:00
Группировка т.н. «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16,5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так называемому «Дню республики», который «ДНР» отмечает 11 мая. Об этом сообщает «Радио свобода» со ссылкой на документы о расходах, которые журналистам прислали жители ОРДО.
Издание не публикует фотографии документов о расходах, ссылаясь на соображения безопасности тех, кто их прислал.
Теги: деньги, 9 мая, Парад Победы, ОРДО
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